O goleiro Tadeu deixou o estádio do Mineirão direto para um hospital em Belo Horizonte (MG) após o Goiás perder por 1 a 0 para o Cruzeiro e ser eliminado da Copa do Brasil. O defensor esmeraldino passará por exames de imagem para verificar uma possível fratura no tornozelo esquerdo, segundo informação divulgada pelo Goiás.\nNo final do jogo disputado nesta terça-feira (12), o goleiro Tadeu dividiu uma bola com o atacante Neyser Villarreal e levou a pior. O lance ocorreu aos 45 minutos do 2º tempo. O jogador esmeraldino recebeu atendimento e tentou permanecer em campo, mas sem sucesso.\nTadeu não conseguiu pisar no gramado e precisou de ajuda para sair do campo. Ele aguardou o fim da partida sentado na maca antes de ser transferido para a ambulância e deixar o Mineirão.\nComo o Goiás já tinha feito as cinco substituições no momento da dividida, o volante Filipe Machado terminou a partida como goleiro do time esmeraldino.