O Atlético-GO, com uma formação reserva, conquistou uma vitória magra (1 a 0) sobre o Cuiabá-MT na noite desta terça-feira (7), pela 3ª rodada da Copa Centro-Oeste, em jogo disputado no Estádio Antônio Accioly. O Dragão abriu o placar no início do jogo, na conclusão do meia Ariel aos 4 minutos.\nO time atleticano desperdiçou muitas chances de gol e venceu apenas por 1 a 0. Chega a 6 pontos no Grupo B, na faixa de classificação à semifinal, mas espera pelos resultados das outras partidas da chave: Tocantinópolis-TO x Gama-DF e Anápolis x Porto Vitória-ES, nesta quarta-feira (8).\nO próximo desafio do rubro-negro pelo torneio será diante do Tocantinópolis-TO, no interior tocantinense, no dia 16 de abril.\nOs reservas atleticanos decepcionaram e saíram vaiados de campo. As exceções foram o goleiro Paulo Henrique, seguro e com boas defesas, e o meia Ariel, que fez o primeiro gol pelo Atlético-GO.