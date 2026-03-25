Na estreia da Copa Centro-Oeste, o Vila Nova perdeu por 1 a 0 para o Rio Branco-ES no Estádio Kleber Andrade. Na noite desta terça-feira (24), o Tigre atuou com um time majoritariamente sub-20, sofreu um golaço marcado por Alex Galo e saiu de campo sem pontuar.\nO Vila Nova volta a campo no próximo sábado (28), às 20h30, no OBA, para receber o Operário-MS pela 2ª rodada da Copa Centro-Oeste.\nO jogo\nAo seu lado, o Vila Nova tinha a velocidade de jogadores mais jovens. Já o Rio Branco tinha a experiência e a fisicalidade. Nos primeiros minutos, o perfil colorado rendeu mais chegadas perigosas, mas com o tempo os donos da casa equilibraram a partida.\nO primeiro lance de destaque surgiu aos 21 minutos, a favor do Rio Branco. David fez o cruzamento, a bola bateu na barriga de Samuel e quase virou um gol contra, mas o goleiro Gabriel Átila pegou. Aos 23, Breno Melo aproveitou cruzamento de David e bateu para fora, com perigo.