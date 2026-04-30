Pela 5ª e última rodada da Copa Centro-Oeste, o Vila Nova entrou em campo com o time sub-20 e venceu o Araguaína por 2 a 1, de virada, no Estádio Mirandão. Com esse resultado, o Tigre se classificou para as semifinais do Regional e vai enfrentar o Anápolis.
O Vila Nova saiu atrás após gol de Gabriel Viana, aproveitou a expulsão de Ailton e Jr. e igualou com Lucas Soares. Nos acréscimos do 2º tempo, Gabriel Dias virou o placar e deu a classificação para o time goiano.
Como terminou na liderança do Grupo A, o Vila Nova vai enfrentar o Anápolis, 2º colocado do Grupo B, na semifinal da Copa Centro-Oeste, em jogo único. O outro duelo será entre Gama, líder do Grupo B, e Rio Branco-ES, vice-líder do Grupo A.