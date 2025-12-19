Com as transações de quatro jogadores - o goleiro Ronaldo, o zagueiro Lucas Gazal, o volante Gabriel Baralhas e o atacante Léo Pereira -, o Atlético-GO pode fechar o ano de 2025 com R$ 28,17 milhões de lucro. Além disso, há a possibilidade de que este valor chegue a R$ 41,07 milhões em um futuro próximo, por causa da situação do zagueiro Alix Vinícius.\nCRB acerta venda de atacante, e Atlético-GO lucra com negociação; veja valores\nDesde o fim da temporada, o Atlético-GO já garantiu quase R$ 10 milhões. O goleiro Ronaldo, que estava emprestado ao Bahia, foi vendido ao clube nordestino por R$ 6,37 milhões. Já o atacante Léo Pereira, que estava no CRB, foi comprado pelo CSKA Sofia, da Bulgária, e rendeu outros R$ 2,5 milhões ao Dragão, que tinha 50% dos direitos do jogador.\nA situação de Gabriel Baralhas também está encaminhada. O volante foi um dos grandes destaques do Vitória nesta temporada - jogou emprestado pelo Atlético-GO -, e foi dele o gol que garantiu a permanência do time baiano na Série A do Campeonato Brasileiro, na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo na última rodada do torneio, no Barradão.