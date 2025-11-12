O Vila Nova vem de três empates seguidos na Série B do Campeonato Brasileiro, contra Ferroviária, Operário-PR e Avaí. Em todas as partidas, o Tigre abriu dois gols de vantagem e sofreu o empate, com o placar final de 2 a 2. Com isso, a equipe chegou à marca de dez empates e lidera a estatística no segundo turno.\nEm 17 jogos disputados do returno até aqui, o Vila Nova soma apenas três vitórias, quatro derrotas e impressionantes dez empates, sendo que, em nove deles, o time esteve à frente do placar e cedeu o empate. No 1º turno, o Tigre empatou apenas três vezes, venceu oito e perdeu oito.\nLeia também\n+Vila Nova tem quatro suspensos e volta de lateral para enfrentar o CRB\nSomando os dois turnos, o Vila Nova é o quarto time com mais empates, com 13 no total, atrás do Remo com 14, Novorizontino com 15 e Ferroviária com 16. Os números evidenciam o desequilíbrio da equipe entre as fases do campeonato.