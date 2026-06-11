Na vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México, Wilton chamou atenção (Luke Hales / Getty Images e Reprodução / X)\nO árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio, de 44 anos, roubou a cena na abertura da Copa do Mundo nesta quinta-feira (11). Natural de Teresina de Goiás, ele entrou para a história ao se tornar o primeiro brasileiro a apitar uma partida de estreia do Mundial.\nNa vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México, Wilton chamou atenção. Segundo apuração do repórter Augusto Nunes, de O POPULAR, o árbitro aplicou três expulsões durante a partida e ainda utilizou o sistema de comunicação do VAR para explicar uma decisão ao público de mais de 80 mil pessoas presentes no estádio.\nTrês vermelhos e comunicação ao público em inglês: como atuou o árbitro goiano na abertura da Copa do Mundo