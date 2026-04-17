Nascido em Natal (RN), Oscar Schmidt se converteu em sinônimo de basquete brasileiro. Construiu uma carreira baseada em títulos e quebra de marcas.\nEm 1987, o atleta chocou o mundo com a seleção brasileira ao conquistar o Pan-Americano, em vitória histórica sobre os EUA por 120 a 115. Fez 46 pontos no jogo.\nMas esse foi apenas um dos muitos feitos do brasileiro ao longo de sua carreira. Ele morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, em São Paulo. Confira abaixo alguns dos principais momentos de sua vida.\nA VIDA E A CARREIRA DE OSCAR SCHMIDT\n1958\nNasce em Natal (RN), em 16 de fevereiro\n1971\nAos 13 anos, já com 1,90 m de altura, começa a jogar basquete em Brasília\n1974\nMuda-se para São Paulo, onde joga no infantojuvenil do Palmeiras\n1977\nEstreia na seleção principal do Brasil, com apenas 19 anos, e passa a jogar de ala, em vez de pivô, por decisão do técnico Ary Vidal