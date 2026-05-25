O zagueiro Anderson Jesus, atualmente titular na defesa do Vila Nova, levou o terceiro cartão amarelo e não poderá enfrentar o Londrina no próximo final de semana. Em compensação, o zagueiro Pedro Romano volta de suspensão e tem grandes chances de assumir o posto ao lado de Tiago Pagnussat. Caio Marcelo e o jovem Samuel, da base, são as outras opções.\nContratado para esta temporada, Anderson Jesus atuou em cinco jogos do Goianão como titular, antes de sofrer uma lesão que o deixou parado por algumas semanas. Nas últimas quatro rodadas da Série B, ele assumiu a titularidade junto a Tiago Pagnussat, e neste período foram duas vitórias, um empate e uma derrota, com três gols sofridos.\nPedro Romano, que atuou como titular em diversas partidas deste ano, mas acabou se tornando reserva com a opção do técnico Guto Ferreira pela atual dupla, que é mais experiente, terá uma nova oportunidade de se provar. A tendência é de que ele comece jogando contra o Londrina.