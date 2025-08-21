A comissão que discute o fair play financeiro no futebol teve a segunda reunião para avançar nos debates sobre o formato a ser implementado no futebol brasileiro em 2026.\nO encontro desta quarta-feira (20) foi online e os dirigentes receberam instruções para mandar aos consultores que conduzem o projeto um quadro mais detalhado da realidade de cada um.\nA ideia é passar críticas, dúvidas e sugestões a respeito do fair play financeiro.\nLeia também\n+Vila Nova quer trinca de vitórias para buscar o G4\nOs clubes também foram provocados a enviar nos próximos dias qual é a realidade financeira das agremiações. A ideia é entender o perfil do endividamento de cada um, para saber quais gargalos resolver no regulamento.\nAs respostas são coletadas de forma anônima para que as sugestões ou restrições ao projeto não fiquem atreladas a um clube específico. E também não haja um filtro ou constrangimento ao conteúdo.