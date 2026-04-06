A comissão técnica do Goiás vai dar a palavra final sobre o local da partida contra o Cruzeiro pela ida da 5ª fase da Copa do Brasil. Segundo o presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Rogério Pinheiro, essa definição será feita pelo técnico Daniel Paulista.\n“Nós assumimos a estrutura (manutenção) do gramado, mas quem vai dar a palavra final é a comissão técnica. A comissão técnica vai lá e vai definir se pode ou não ter jogo. O restante, o pessoal do Serra Dourada se propôs a fazer”, explicou Paulo Rogério Pinheiro.\nAinda não está confirmada a data que Daniel Paulista visitará o Serra Dourada. Desde a semana passada, funcionários do Goiás fazem trabalho de reparo e manutenção no gramado do estádio.\nDe acordo com Paulo Rogério Pinheiro, o custo da manutenção do gramado será abatido no valor do aluguel, que não foi divulgado.