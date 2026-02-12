A proximidade da Copa do Mundo leva a imagem do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, para além dos gramados e chega também aos espaços publicitários.\nO italiano já estrelou dois comerciais, ambos de parceiros da CBF, em um movimento que já serve como aquecimento para o período do Mundial e tem envolvimento da entidade.\nNo Carnaval, Ancelotti vai participar de uma ativação da Brahma com Ronaldo Fenômeno - a Ambev está na seleção via Guaraná Antarctica. Mais recentemente, o Mister deu voz ao anúncio da Volkswagen como patrocinadora da seleção brasileira.\nGoiás acumula empates contra o Crac em retrospecto recente\nÉ comum que os técnicos da seleção também virem garotos-propaganda em anos de Copa. No caso de Ancelotti, essa intermediação não é um movimento individual, isolado da CBF.\n"É uma construção em conjunto. Todos os patrocínios que ele está fazendo são patrocinadores da seleção. Existe um combo, sim, de interesses, de entendimentos. Ele se identifica com as marcas que estão falando e ele se identifica com o Brasil. Tudo o que fale de brasilidade, marcas que queiram usar a marca dele, que dê estrutura e credibilidade, ele está disposto. Vão ser poucas marcas. O objetivo ao fim do dia é ganhar uma Copa do Mundo", disse ao UOL Bernardo Bessa, diretor de marketing de seleções.