Nos últimos anos, o Vila Nova solidificou uma parceria com o Mirassol em compra e venda de jogadores. Segundo o clube colorado, trata-se de uma “relação de confiança” que foi construída a partir de transferências e da proximidade com Edson Ermenegildo, presidente do time paulista desde novembro de 2024.Nas duas últimas temporadas, a relação entre Vila Nova e Mirassol estreitou-se. Em dezembro de 2024, o clube goiano emprestou o zagueiro Jemmes para a equipe paulista. Em 2025, o jogador foi vendido em definitivo para o Leão, e posteriormente ele foi comprado pelo Fluminense.Em junho de 2026, o Vila Nova emprestou o lateral direito Elias para o Mirassol, que emprestou o lateral direito Igor Cariús ao Tigre, apesar das negociações terem sido independentes uma da outra.Além disso, no mesmo mês o clube paulista contratou o atacante Alesson em definitivo, após empréstimo do Torpedo Moscou, da Rússia - o time goiano ainda tem 10% dos direitos econômicos do atleta, que vestiu a camisa colorada em 2021 e 2024.Ao POPULAR, o diretor de futebol do Vila Nova, Alarcon Pacheco, afirmou que existe “uma relação de confiança, que aproxima os clubes” e que, quando algum jogador está sem oportunidades dentro da equipe, o Mirassol é um bom destino. O mesmo vale para o outro lado.“Não tem nenhuma parceria em específico, o que tem é uma boa relação, coisas que atendem ao Mirassol e coisas que atendem ao Vila Nova, oportunidades de momento. Existe uma relação próxima entre os presidentes (dos clubes), uma credibilidade muito grande das equipes em termos de terem ideias parecidas”, comentou.Houveram outras transferências entre os clubes. Em 2019, por exemplo, o volante Neto Moura saiu do Vila Nova direto para o Mirassol. Porém, de fato a aproximação aconteceu após o início do mandato de Edson Ermenegildo, que também é prefeito da cidade de Mirassol e atuou como delegado de polícia por 44 anos - o vice-presidente colorado, Hugo Jorge Bravo, também trabalha nas forças policiais.Esportivamente, o Vila Nova busca se espelhar no sucesso do Mirassol. Em 2020, o clube paulista estava na Série D e foi campeão. Em 2021, quase foi rebaixado de volta para a 4ª Divisão nacional, mas em 2022 ficou com a taça da Série C. Disputou a Série B em 2023, e em 2024 conquistou o acesso para a Série A. Desde 2025, integra a Série A e conquistou vaga histórica na Libertadores, que disputa.Neste momento, o Vila Nova tem 25 pontos na Série B e briga pelas primeiras posições, com uma campanha de sete vitórias, quatro empates e duas derrotas. O Tigre entra em campo no próximo sábado (20), às 19 horas, para um confronto direto diante do Náutico, no OBA.O Mirassol, que está num momento de paralisação de competições por causa da Copa do Mundo, vive situação complicada na Série A, em 19º lugar, com 5 pontos a menos do que o 16º colocado, o Grêmio.Na Copa do Brasil, por outro lado, o clube segue vivo e vai enfrentar o próprio Grêmio nas oitavas de final. Na Libertadores, o Leão fez campanha histórica em sua primeira participação no torneio, terminando na vice-liderança do Grupo G e avançando para o mata-mata. Nas oitavas, vai encarar a LDU, do Equador.