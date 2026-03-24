Casa da MotoGP no Brasil, Goiânia também pode se tornar o novo lar da Fórmula Indy no País a partir do ano que vem. O Governo de Goiás tem negociações em andamento com a Penske Entertainment Corporation, detentora dos direitos da categoria e pode anunciar “nos próximos dias” um possível avanço nas conversas.Ao POPULAR, o vice-governador Daniel Vilela (MDB) confirmou o status da negociação. “Estamos conversando e trocando informações. Eles (Penske) solicitaram informações técnicas do autódromo. Nos próximos dias podemos ter avanço nessa negociação. A ideia é ter uma etapa no ano que vem, se der certo.”Para receber a Fórmula Indy, o autódromo terá de concluir o processo de homologação junto à Federação Internacional de Automobilismo (FIA). No caso da MotoGP, a homologação de grau ‘A’, maior existente, foi feita pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM).“Da FIA, ainda não chamamos para homologar, mas preenchemos todos os requisitos. Tem que pagar uma taxa para eles virem. Já deixamos ele (autódromo) pronto. Acredito que, quando ocorrer (a homologação), vai ser no mesmo grau de excelência, já foi nos dito isso. O pessoal que faz homologação da FIM também faz para a FIA, e nos disse que quando chamarem vão fazer”, acrescentou o secretário-geral Adriano da Rocha Lima, que esteve envolvido diretamente na contratação para trazer a MotoGP para Goiânia e também participa das conversas para fechar um acordo com a Fórmula Indy.A categoria é disputada praticamente apenas nos Estados Unidos e é conhecida por ter provas em circuitos ovais, o mais tradicional sendo Indianápolis com as famosas 500 Milhas.Ao longo da história, a Fórmula Indy já sediou provas em outros países. O Canadá foi o que mais teve etapas, entre 2008 e 2019 e 2022 até 2025. O Brasil aparece logo atrás com etapas entre 1996 e 2000 no Rio de Janeiro e entre 2010 e 2013 em São Paulo. Austrália (2008) e Japão (2011) também sediaram etapas da competição.