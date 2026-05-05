Empatar em casa com o Santos pode ter sido ruim, mas os resultados da rodada amenizaram os efeitos do tropeço do Palmeiras.\nEm um fim de semana no qual o líder não venceu, os outros cinco perseguidores mais próximos na classificação do Brasileirão seguiram o exemplo.\nLongão, fartlek, ritmo: série Corre que Dá explica todos os tipos de treinos\nCom isso, a distância que o Palmeiras tinha, se não aumentou, pelo menos ficou a mesma coisa.\nNinguém do antigo G6 (que agora é G5) venceu na rodada. E mais: houve empates em jogos que tinham um vencedor até o último lance.\nAconteceu com o Flamengo, que poderia ter ficado quatro pontos atrás do Palmeiras, com um jogo a menos e um confronto direto por vir.\nAconteceu com o São Paulo, que viu o Bahia o sexto colocado reagir e também buscar um 2 a 2 no apagar das luzes.