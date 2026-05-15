Passada pouco mais de uma semana do pedido de desculpas de Neymar, Robinho Júnior desfruta normalmente da aceitação no elenco santista, sem qualquer sinal de rejeição por parte dos companheiros.\nSegundo apuração da reportagem, o camisa 7 tem convivido e conversado naturalmente com o próprio Neymar. Os dois se desentenderam ao final de um treinamento no CT Rei Pelé há 11 dias, mas o caso é considerado superado entre os atletas.\nStock Car: pilotos aprovam nova pista do autódromo de Goiânia e preveem adaptações\nEmbora o imbróglio tenha se estendido um pouco mais com a família e o estafe de Robinho Júnior, a situação também já foi contornada.\nO Santos, no entanto, segue decidido a manter a sindicância aberta e ouvirá os jogadores assim que a rotina de treinos e jogos permitir.\nOS 37 MINUTOS DE ROBINHO JR. COM CUCA