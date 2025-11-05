O que estava programado para ser um momento de homenagens acabou tendo cenas de constrangimento nesta terça-feira (04) na sede da CBF, durante o Fórum de Treinadores Brasileiros. Os desabafos de Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira sobre a presença de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro pegaram Carlo Ancelotti, CBF e até a organização do evento de surpresa.\nO "climão" foi nítido. Houve até um pedido de desculpas e uma manifestação de repúdio no fim.\nLeia também\n+Goiás vive alerta de produtividade do seu camisa 9\nO evento foi programado e organizado pela Federação Brasileira de Treinadores de Futebol (FBTF). A entidade, presidida pelo técnico Vagner Mancini, vem buscando há tempos uma aproximação institucional com a CBF. No começo do mês passado, esteve na confederação para um encontro com o presidente Samir Xaud e também com Ancelotti.