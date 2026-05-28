A presença de Igor Thiago entre os 26 convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo é uma grande reviravolta para um atleta que foi ignorado pelos grandes clubes do país quando jovem.\nReprovado em várias peneiras e com uma passagem sem brilho pelo Cruzeiro, o centroavante nascido no Distrito Federal há quase 25 anos e criado em Cidade Ocidental (GO) - ele faz aniversário em junho - se transformou no futebol europeu a ponto de ser uma das esperanças de gol na busca pelo hexacampeonato.\nGoiânia acerta contratação de técnico com passagem pelo Vila Nova para a Divisão de Acesso\nAtacante do Brentford, Igor Thiago marcou 22 gols na Premier League inglesa, considerada a principal disputa nacional da atualidade. Foi o vice-artilheiro da competição, cinco atrás de Erling Haaland, estrela do Manchester City e da Noruega.