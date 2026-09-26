Nos dias 10 e 13 de outubro, a meio-campista goiana Clarinha, natural de Inhumas, terá a oportunidade de defender a seleção brasileira feminina principal pela 1ª vez na carreira. De acordo com analistas, a jogadora precisa estar atenta ao novo desafio para agarrar a chance de entrar na briga por uma vaga na Copa do Mundo.\n“A Clarinha chega num momento incrível. Tem apenas 20 anos e está tendo agora a primeira oportunidade em jogos pela seleção principal, mas ela não chegou como uma desconhecida da comissão técnica. Já participou de um período de treinamentos com o Arthur Elias (técnico) e fez um 2026 de destaque com a seleção sub-20”, apontou Nathalia Ferrão, comentarista da ESPN.\nClarinha foi campeã sul-americana sub-20 no início deste ano, desempenhou o papel de capitã e até marcou um dos gols do título na vitória por 2 a 0 sobre a Venezuela na final.