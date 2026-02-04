O Goiás concluiu a 7ª rodada do Campeonato Goiano na liderança do Estadual e conquistou o objetivo particular de assumir a 1ª posição após iniciar série de três confrontos diretos. O time esmeraldino terá mais uma partida para concluir a fase de classificação no topo da classificação do Estadual.Os últimos três jogos do Goiás no Goianão foram diretos contra times que estavam acima na tabela. A meta de assumir a liderança foi definida internamente antes da partida contra a Anapolina, na 5ª rodada, logo após o jogo contra o Centro Oeste.Na ocasião, o Goiás era o 4ª colocado e tinha acabado de golear o Centro Oeste, em jogo que começou em um dia (quarta-feira, dia 21) e terminou no outro (quinta-feira, dia 22) após interrupção por causa da forte chuva que atingiu Goiânia no dia último dia 21 de janeiro. A equipe esmeraldina teve apenas um dia de treino, atividade regenerativa, e voltou a jogar no sábado (23) diante da Anapolina, então vice-líder, no estádio Jonas Duarte. O Goiás venceu por 2 a 0 com gols de Luiz Felipe e Anselmo Ramon. Esse resultado levou o time esmeraldino para a 3ª posição, ultrapassando a própria Rubra.A partida seguinte foi contra outra sensação do Goianão, a Abecat. A equipe de Ouvidor, que não perdia há quatro partidas em sequência sem sofrer gol, iniciou a 5ª rodada na 2ª colocação. O Goiás era o 3º. Com gol do volante Lucas Rodrigues, principal candidato a revelação do Goianão, o time esmeraldino fez 1 a 0, passou a Abecat na tabela e assumiu a vice-liderança do Estadual antes do clássico contra o Vila Nova.No último domingo (1º), em clássico na Serrinha, o Goiás bateu o rival colorado por 1 a 0 com gol de Diego Caito e novamente mudou sua colocação para assumir a liderança geral do Goianão ao ultrapassar o rival colorado.“Mais um jogo sem sofrer gol, mais uma vitória. Em dois clássicos, uma vitória e empate, e segue a invencibilidade (no campeonato) agora na 1ª colocação geral, que era nosso objetivo. Temos muita coisa pela frente e vamos trabalhar pensando nas vitórias”, comentou o técnico Daniel Paulista.O treinador fez esse “acordo” com os atletas, de tentar assumir a liderança do Campeonato Goiano, antes do Goiás iniciar a série de confrontos diretos na parte de cima da tabela. Internamente, a vitória de 4 a 0 sobre o Centro Oeste na 4ª rodada, marcada por desgaste com interrupção por causa de forte chuva, serviu de motivação para o time esmeraldino mostrar força no campeonato já que houve pouco tempo de descanso antes do jogo contra a Anapolina e a equipe não treinou.O planejamento do Goiás foi escalar força máxima em todos os jogos. Foram poucas alterações entre as partidas. O goleiro Tadeu, o zagueiro Lucas Ribeiro, o lateral esquerdo Nicolas, os volantes Lucas Rodrigues e Lourenço e os atacantes Jajá e Jean Carlos atuaram em todos os jogos. Contra Abecat e Vila Nova, o técnico Daniel Paulista escalou a mesma formação: Diego Caito, Luisão, Gegê e Anselmo Ramon completaram a escalação do Goiás.O bom rendimento da equipe, com as vitórias nos confrontos diretos, levaram o Goiás para a liderança do Goianão. O time esmeraldino fechou a 7ª rodada com 17 pontos, cinco vitórias e dois empates. É o único time invicto do Estadual.Na última rodada, o time esmeraldino encara o Inhumas, fora de casa. A partida será disputada no próximo sábado (7), no estádio Zico Brandão, a partir das 16 horas. O Goiás precisa vencer para terminar a fase de classificação na liderança sem depender de outros resultados.