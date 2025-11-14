Com seis dos nove votos possíveis, o Pleno do STJD aplicou uma multa de R$ 100 mil ao atacante Bruno Henrique, do Flamengo. O entendimento de que ele cometeu uma infração foi unânime, mas o caminho do tribunal foi rumo a uma pena bem mais branda do que se desenhou inicialmente.\nA argumentação que prevaleceu no julgamento reformou a decisão de primeira instância (12 jogos de suspensão e R$ 60 mil de multa) e passou pelas seguintes situações:\nLeia também\n+Técnico do Goiás diz que não há mais margem de erro e explica polêmica de gol contra o Cuiabá\n- O papel do Flamengo no caso/no cartão amarelo\n- A comparação com punições e condutas anteriores relacionadas à manipulação\n- Insatisfação com uma legislação defasada\n- O que diz o regulamento da CBF sobre informações privilegiadas\n- Menção a Lucas Paquetá