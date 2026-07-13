O técnico Guto Ferreira estuda a melhor maneira de utilizar os reforços do Vila Nova. Quatro atletas já estão à disposição, sendo que um deles fez a sua estreia na semana passada.\nNesta segunda-feira (13), o Vila Nova apresentou o volante Higor Meritão, de 32 anos, e o zagueiro Breno Bora, de 24 anos. O primeiro fez a sua estreia na última sexta-feira (10), na derrota fora de casa por 1 a 0 para o Juventude. O segundo até foi relacionado, mas não saiu do banco de reservas.\nOs dois são opções importantes para Guto Ferreira. Contra o Juventude, Higor Meritão entrou no lugar de Bruno Xavier quando o placar já tinha sido aberto, mudando o esquema do time de um 4-3-3 para um 4-4-2. A partir desse momento, o Vila Nova, atuando com Dudu, João Vieira, Higor Meritão e Marquinhos Gabriel, passou a ter mais controle do meio-campo.