Depois de se livrar do transfer ban que impedia a inscrição de novo jogadores, o Atlético-GO terá a semana para regularizar oito reforços que foram contratados para a sequência da Série B enquanto o técnico Roger Silva poderá preparar a inserção deles na equipe. A estreia deles não está confirmada pelo treinador, mas Roger deixou a pista de que alguns dos reforços chegam para jogar. Ou seja, terão de entrar no lugar de quem está atuando. Isso pode ocorrer na próxima partida, no próximo domingo (9), diante do Náutico, no Recife.\n“São jogadores que vieram, em grande parte, para serem titulares e vão elevar muito o nível da nossa equipe”, disse o treinador. “A disputa dentro do elenco será pesada”, acrescentou Roger Silva. O Atlético-GO se reforçou com David Terans e Matheusinho (meias-atacantes), João Pedro e Gustavo Maia (atacantes), Netinho, Henrique Freitas e Daniel Peixoto (volantes), Yuri Silva (lateral esquerdo).