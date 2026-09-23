A segunda edição do Super Mundial de Clubes será disputada somente em 2029, mas o caminho de classificação para outros times brasileiros ficará ainda mais difícil se a Libertadores deste ano for vencida por Palmeiras ou Fluminense.\nA América do Sul tem direito a seis vagas no Mundial. Elas são dividas da seguinte forma: quatro vão para os campeões da Libertadores de 2025 a 2028. As outras duas vão para os clubes com melhores posições no ranking da Conmebol na Fifa.\nO Brasil já tem um time classificado: o Flamengo. A equipe carioca conseguiu vaga por ter sido campeã da Libertadores no ano passado.\nPalmeiras, Flamengo e Fluminense estão nas semifinais da Libertadores de 2026 junto com o Estudiantes, da Argentina. Quem conquistar a Libertadores se garantirá automaticamente no Mundial.\nSe o campeão for Palmeiras ou Fluminense, o Brasil já vai preencher a cota máxima de dois times por país no Mundial - a regra é imposta pela Fifa. Neste caso, mesmo que uma equipe brasileira estivesse entre as melhores ranqueadas e conseguisse a vaga via ranking, ela seria "barrada".