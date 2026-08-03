A principal contratação do Vila Nova para a sequência da Série B é um atleta formado nas categorias de base do próprio clube. Everton Galdino, que aos 13 anos tinha o apelido de Tévez, vestiu a camisa colorada até 2017, antes de ir para o Tombense e, dali para frente, deslanchar para o futebol. Agora, ele volta com o objetivo de ajudar o time a subir de divisão.\n“É um motivo de muita satisfação poder ter um atleta formado aqui dentro porque conhece, é identificado, sabe o DNA do vilanovense. Temos muita expectativa de que dê tudo certo”, declarou o vice-presidente financeiro do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, ao POPULAR.\nNatural de Osasco (SP), Everton Galdino foi criado em Pau d'Arco (TO), cidade do pai do jogador. Entre 2011 e 2012, Müller Meira, que na época trabalhava na Vila Nova Unidade São Carlos, uma franquia de escolinha do clube colorado, recebeu a informação sobre um garoto de 13 anos que jogava muito bem e tinha o apelido de Tévez.