Com nomes como Seedorf, Romário, Zico e Saviola, o Rio de Janeiro receberá a Copa do Mundo de Lendas 2026 (World Legends Cup). A competição de seleções ainda não tem data confirmada.\nCOMO SERÁ O TORNEIO\nOito seleções disputarão a taça: Argentina, Brasil, França, Itália, Holanda, Espanha, Nigéria e Arábia Saudita.\nDiego Caito tenta dar sequência à tradição do Goiás na lateral direita\nSerão sete partidas, disputadas em formato eliminatório, compostas por dois tempos de 25 minutos. Em caso de empate, a decisão será por pênaltis, sem prorrogação.\nO Maracanã receberá a final, enquanto o estádio Nilton Santos receberá as demais partidas.\nA Copa do Mundo de Lendas ainda não tem data confirmada.\nQUEM VAI JOGAR?\nZico será o técnico da seleção brasileira, que já tem outros quatro nomes confirmados: Romário, Cafu, Júnior e Emerson.