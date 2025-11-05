A três rodadas do fim da Série B de 2025, o Goiás é um dos 11 clubes que ainda têm chances de subir para a Série A de 2026. Fora do G4, o time esmeraldino não depende apenas de si para subir, mas, se conseguir três vitórias, a situação fica bem mais favorável. Nesse cenário, a equipe precisaria de apenas um tropeço adversário por parte do Athletico-PR ou do Criciúma.\n(Confira tabela de quem briga pelo acesso no fim do texto)\nNeste momento, o Goiás é o 7º colocado da Segundona, com 55 pontos conquistados. O líder Coritiba tem 61 pontos (seis a mais do que o esmeraldino), enquanto o Athletico-PR, que abre o G4, possui 56 pontos (um a mais). No outro extremo, o último time que ainda tem chances matemáticas, embora pequenas, é o 11º colocado Cuiabá, com 50 pontos somados (cinco a menos).\nNas três últimas rodadas do campeonato, haverá vários confrontos diretos entre essas equipes que ainda sonham com o acesso. Três dos 11 clubes que brigam para subir só enfrentarão adversários diretos daqui para frente: o próprio Goiás, além de Remo e Novorizontino.