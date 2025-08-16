Com Neymar fora das últimas convocações por estar retornando de uma grave lesão sofrida no joelho, Vinicius Júnior, camisa 7 do Real Madrid e eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, tem sido a principal aposta dos brasileiros para levar a seleção a um título de Copa do Mundo. Porém, o jogador revelado pelo Flamengo não consegue entregar o mesmo nível de atuações na seleção como no clube espanhol.\nEm Goiânia nesta sexta-feira (15) para fazer uma palestra sobre liderança, Zico explicou por que o atacante do Real Madrid não rende na seleção brasileira como o faz no clube espanhol.\nZico sente que o fato de o foco estar totalmente nele na seleção brasileira acaba atrapalhando Vini Jr dentro de campo. O ex-jogador também falou da importância de ter um treinador que o conheça e que possa extrair o melhor dele.