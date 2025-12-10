O Grupo Construcap deseja que alguns jogos do Goianão 2026 sejam disputados no Serra Dourada antes do fechamento do estádio para o início das obras de modernização. Na próxima temporada, o Estadual será disputado entre janeiro (dia 10) e março (a data da final ainda será definida).\n“Existe uma propensão a trazer jogos para cá (em 2026). Inclusive, nossa ideia é que mesmo antes da reforma seja possível trazer jogos do Campeonato Goiano, jogos do ano que vem aqui para dentro do Serra Dourada”, comentou o diretor da Construcap, Samuel Lloyd em entrevista exclusiva ao POPULAR.\nNovo Serra Dourada: veja como ficará o estádio em imagens do projeto\nA data do fechamento do estádio para o início das obras ainda será definida, mas vai ser no final de maio. O Goianão em 2026 será concluído em março, dois meses antes.