O Flamengo confirmou nesta quarta-feira (3) a conquista do título do Campeonato Brasileiro de 2025.\nO rubro-negro garantiu a taça com uma rodada de antecedência, com uma vitória sobre o Ceará, no Maracanã, o que o levou aos 78 pontos. Com isso, o time do técnico Filipe Luís não pode mais ser alcançado pelo Palmeiras, que chegou aos 73 pontos após vencer o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte.\nÉ o nono título do Brasileiro conquistado pelo Flamengo. O time levantou a taça anteriormente em 1980, 1982, 1983, 1987 (considerado pelo clube e torcedores, mas reconhecido pelo STF como do Sport), 1992, 2009, 2019 e 2020.\nO rubro-negro é o segundo maior vencedor do nacional, atrás apenas do Palmeiras, com 12 títulos.\nEm uma resolução de 2010, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) passou a considerar conquistas obtidas antes de 1971, que era considerado, até então, o marco inicial do Campeonato Brasileiro.