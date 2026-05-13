A Stock Car volta a Goiânia neste final de semana para treinos e corridas depois de ausência de quase dois anos. A principal categoria do automobilismo nacional disputará a 4ª etapa no Autódromo Ayrton Senna entre os dias 15 e 17, de sexta-feira a domingo. Além da Stock Car, Goiânia vai receber etapas da Stock Light e Turismo nacional.\nA categoria promoveu etapas em Goiânia pela última vez em 2024, foram três na ocasião. A abertura da temporada ocorreu no circuito goiano em março daquele ano. No meio do calendário, a 6ª etapa foi disputada no autódromo e a última vez foi em novembro de 2024 com a disputa da 11ª e penúltima etapa.\nO autódromo foi fechado em 2025 para obras de modernização visando a disputa da MotoGP, que ocorreu em março deste ano. A Stock Car chegou a divulgar que Goiânia receberia uma etapa no ano passado, mas posteriormente foi feita uma mudança no calendário já que o autódromo goiano estava indisponível.