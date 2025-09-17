O Atlético-GO foi o único clube goiano que venceu na 26ª rodada da Série B e o objetivo da permanência ficou um pouco mais próximo. O Dragão bateu o Avaí, de virada, por 2 a 1, no Accioly, e chegou aos 35 pontos após 26 partidas.\nA probabilidade de rebaixamento do Atlético-GO caiu de 10,9% para 9,1% após a vitória sobre o Avaí. A equipe atleticana segue com chances remotas de acesso (1,9%) e título (0,081%). Os dados são do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.\nA dupla Goiás e Vila Nova empatou, mas os clubes tiveram avaliações diferentes. O time esmeraldino celebrou o ponto conquistado no empate sem gols com o Coritiba, enquanto o Tigre lamentou novo tropeço em casa, após 1 a 1 com o Remo.\nO Goiás segue com boas chances de acesso. O time esmeraldino teve leve queda na probabilidade: era de 72,5% antes do empate, agora é de 72,2%. O clube goiano tem 21% de chance de conquistar o título da Série B e não possui mais chance de rebaixamento.