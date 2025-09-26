Os clubes goianos concluíram mais uma rodada na Série B, mas pouca coisa mudou nas probabilidades das equipes na busca, principalmente, pelo acesso à elite nacional. Atlético-GO, Goiás e Vila Nova iniciam a partir deste final de semana as dez rodadas finais da Segundona.\nO Goiás perdeu a liderança da Série B, é o 2º colocado com 49 pontos, mas a chance de voltar à Série A ainda é a maior entre os 20 participantes. O atual índice, de acordo com dados do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é de 76,3% - era de 82,5% antes do empate com a Ferroviária.\nA equipe esmeraldina também quer o título da Série B e tem, após 28 jogos, probabilidade de 27,5% de conquistar o troféu da Segundona. Também é o maior registro entre todos os clubes da atual edição da competição.