Os 16 classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil estão definidos.\nA CBF anunciou nesta quinta-feira (14) a data e o horário do sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil.\nO sorteio será no dia 26 de maio, às 11h (de Brasília). O evento acontecerá na sede da CBF, no Rio de Janeiro.\nOs clubes que avançaram para as oitavas garantiram mais R$ 3 milhões em premiação.\nVEJA COMO CADA UM SE CLASSIFICOU\nInternacional\nVenceu os dois jogos diante do Athletic, em confrontos movimentados, com muitos gols e chances criadas, fechando o agregado em 5 a 3.\nJogos da 5ª fase\nAthletic 1 x 2 Internacional, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis\nInternacional 3 x 2 Athletic, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre\nCruzeiro\nBateu o Goiás. A classificação veio com vitória por 3 a 2 no agregado, com o gol decisivo marcado por Kaio Jorge, de pênalti, no Mineirão.