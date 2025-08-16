A goiana Nina Camargo, de 34 anos, será uma das representantes do Brasil no 17º Campeonato Mundial de Arquearia Montada, que será realizado de 21 a 24 de agosto de 2025, em Ulaanbaatar, capital da Mongólia. Apaixonada por cavalos desde criança, a atleta e veterinária viaja para o local da prova neste fim de semana e está ansiosa pela disputa.\nOs Mundiais de arquearia montada são realizados na Ásia, Europa e Estados Unidos. Neste ano, será em um berço do esporte, a Mongólia.\n“A Mongólia é referência nessa prática, é onde nasceu a arquearia montada, 200 anos depois de Cristo com o exército Mongol liderado pelo imperador Gengis Khan, que dominou a Ásia e parte da Europa com essa prática”, explicou Nina sobre a referência do país na atividade.\n'Globo Repórter' mergulha no universo boiadeiro\nZezé Di Camargo adota parte dos cavalos resgatados sem comida e feridos em abatedouro clandestino