O árbitro Wilton Pereira Sampaio e o assistente Bruno Pires, ambos goianos, estão entre os nove representantes brasileiros de arbitragem escolhidos pela Fifa para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Com carreiras consolidadas, os dois profissionais voltarão à maior competição de seleções do planeta.\nNatural de Teresina de Goiás, Wilton Pereira Sampaio tem 44 anos e iniciou a carreira como árbitro em 2000, trabalhando pela Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF), na qual se formou e começou a atuar como árbitro aos 15 anos, em jogos de categorias de base. Em 2012, voltou para a terra natal e se filiou à Federação Goiana de Futebol (FGF).\nNaquele primeiro ano como profissional da FGF, Wilton foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro no Prêmio Craque Brasileirão, organizado pela Rede Globo e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Também venceu o prêmio em 2019. Em 2013, entrou no grupo de árbitros da FIFA e logo se consolidou entre os principais profissionais de arbitragem do Brasil.