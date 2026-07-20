Destaque do Goiás sob o comando do técnico Mozart, o atacante Kadu Sousa é um raro exemplo no futebol atual de um atleta que não fez o caminho pela base e chega ao profissional para atuar em uma das principais divisões do Campeonato Brasileiro. O jogador de 26 anos igualou Anselmo Ramon e é um dos artilheiros da equipe esmeraldina na Série B.Kadu nasceu em Curitiba (PR) e sempre jogou futebol, mas não teve a oportunidade de começar em escolinhas de futebol e iniciar sua trajetória nas categorias de base. Por anos, o atacante jogou em ligas amadoras que são filiadas à Federação Paranaense de Futebol (FPF), casos da Liga Colombo e da Liga Campolarguense.Por se destacar nas ligas amadoras, o atacante conseguiu um teste no São Joseense, clube de São José dos Pinhais, no Paraná. Ele foi aprovado e, a partir de maio de 2022, já com 20 anos, obteve seu primeiro registro vinculado à FPF e à CBF. Kadu disputou a campanha semifinalista do São Joseense no Campeonato Paranaense sub-20.No ano seguinte, por meio de empresários, se transferiu para o NK Siroki Brijeg, da Bósnia e Herzegovina. Na Europa, Kadu fez sua estreia como profissional. Ele só atuou por quatro jogos na equipe em 2023. Voltou ao Brasil.Kadu não conseguiu rapidamente um contrato e precisou trabalhar fora do futebol. Mas o sonho de praticar e viver do esporte não foi abandonado.Novamente com ajuda de empresários, Kadu foi contratado pelo Paranavaí, do Paraná, no início de 2024. A equipe é uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e o principal dono é o cantor sertanejo Gusttavo Lima, dono de 60% da SAF do clube.Como o Paranavaí não tinha calendário no segundo semestre de 2024, Kadu foi emprestado. Neste primeiro empréstimo, iniciou sua trajetória pelo futebol goiano. Ele foi destaque na campanha do título e acesso do Rio Verde à Divisão de Acesso. O jogador atuou em 12 partidas, marcou oito gols na campanha do título e foi o artilheiro da Terceirona do Goiano.No ano seguinte, em 2025, Kadu deu sequência ao bom momento no futebol goiano. Desta vez, emprestado ao Anápolis. Ele marcou apenas quatro gols em 28 jogos, mas foi um dos nomes de destaque na campanha do vice do Goianão após derrota para o Vila Nova na decisão.Foi a partir daí que o Goiás começou a monitorar Kadu. O atacante seguiu no Anápolis durante a Série C e marcou três gols em 11 partidas em sua estreia por uma Divisão do Campeonato Brasileiro.Antes do fim da Série B, em novembro, o Goiás contratou Kadu por empréstimo, cedido pelo Paranavaí. Uma curiosidade é que o clube esmeraldino não fez nenhum anúncio sobre a chegada do atacante e sequer apresentou o atleta. Ele foi o primeiro reforço da equipe para a temporada de 2026.Kadu foi contratado como aposta. O contrato era até o fim do Campeonato Goiano. Ele foi um dos 15 jogadores que iniciaram a pré-temporada antes da apresentação do restante do elenco, em dezembro. O grupo era formado em sua maioria por atletas da categoria de base que treinavam no profissional, caso de Lucas Rodrigues, principal revelação do Goiás em 2026.Por causa de uma pré-temporada mais curta, o então técnico Daniel Paulista deu oportunidades para Kadu nos dois primeiros jogos do Campeonato Goiano. Ele totalizou 55 minutos em campo nos jogos contra Crac e Goiatuba, nas duas primeiras rodadas do Estadual. Foi relacionado para outras quatro partidas no Estadual, mas não entrou em campo.Para muitos, o jogador não teria o contrato renovado. O Goiás tinha opção de compra de 60% do passe do atacante após o fim do Estadual. O clube goiano optou por renovar o empréstimo até o fim deste ano.O Goiás disputou 23 partidas, por Goianão, Copa do Brasil e Série B, depois que Kadu atuou nos dois primeiros jogos do ano. Sua trajetória no clube mudou após seu retorno aos gramados, na 8ª rodada, no clássico contra o Vila Nova.Kadu foi a principal novidade no clássico que o Goiás venceu por 1 a 0. Durante a semana, o técnico Daniel Paulista não confirmou a escalação do Goiás e, no dia da partida, o nome do atacante pegou todos de surpresa. Ele foi titular na vaga de Anselmo Ramon, que estava em baixa.A partir desse clássico, a trajetória de Kadu no Goiás mudou. Ele passou a atuar com mais frequência, marcou seu primeiro gol pelo clube duas partidas depois do clássico - fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP - e, desde então, só ficou fora de 2 dos 12 jogos que o clube esmeraldino disputou até o último sábado (18).Após a mudança no comando técnico, com a demissão de Daniel Paulista e chegada de Mozart, o atacante manteve o bom momento. Com o novo treinador, Kadu é o atacante que mais jogou pelo Goiás, com 367 minutos, e o quarto jogador do elenco que mais permaneceu em campo nos últimos quatro jogos.Os gols também passaram a ocorrer com mais frequência. Ele marcou quatro vezes nas últimas quatro partidas e igualou Anselmo Ramon como artilheiro do Goiás na Série B, com cinco gols. No último sábado, Kadu marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta.De jogador que sequer foi anunciado, Kadu se tornou um dos destaques do Goiás no atual momento da Série B. Pela primeira vez desde que chegou ao clube, o atacante concederá entrevista. Será nesta terça-feira (21), no CT Edmo Pinheiro.