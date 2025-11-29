O Vila Nova tem um novo presidente executivo. Após o encerramento do segundo mandato consecutivo de Hugo Jorge Bravo, Fábio Brasil foi eleito por aclamação nesta sexta-feira (28) e afirmou ao POPULAR que possui um perfil mais discreto, que não cuidará diretamente da parte esportiva do clube e não deve ser candidato à reeleição.Fábio Brasil ocupou o cargo de vice-presidente na gestão de Hugo Jorge Bravo e avaliou o período como “funcional”, pois, segundo ele, o ex-presidente conseguiu manter a identidade colorada, apesar de não ter alcançado o objetivo do acesso à Série A. “O futebol não é uma ciência exata. Por mais que faça as coisas corretamente, nem sempre tem resultado”, comentou.Filho de Carlos Alberto Barros, presidente do Vila Nova em 2006 e 2007 e grão-benemérito do clube, Fábio Brasil contou que não aparecerá com frequência em entrevistas pós-jogo, como fazia Hugo Jorge Bravo. O novo mandatário tem perfil oposto, mas garante que isso não o impedirá de subir o tom quando necessário.“Sou bem mais discreto, mais tímido. Para você ter uma ideia, essas são as primeiras entrevistas que estou dando. Mas não é porque você é discreto que é passivo. Sou enérgico no que acho que tenho que ir atrás”, declarou o dirigente.Em relação à gestão passada, Fábio Brasil não planeja fazer muitas mudanças. De acordo com o novo presidente, a ideia é seguir com as mesmas convicções, executar as tarefas através de processos já estabelecidos e aumentar cada vez mais a credibilidade do Vila Nova no mercado do futebol e também na parte de marketing e publicidade.No âmbito do futebol, Fábio Brasil admitiu que não vai interferir e que a tarefa continuará nas mãos de Hugo Jorge Bravo, que foi aclamado como vice-presidente de finanças na Chapa União Vilanovense.Além deles, Vinícius Cirqueira foi eleito como vice-presidente e Romário Policarpo, como 2º vice-presidente.“Na parte de futebol, a gente não vai mexer. Temos um vice que entende tudo na ciência do futebol. Tem todo o nosso aval para fazer algum tipo de troca, vai continuar o trabalho dele, porque como é um cara que tem seis anos (na presidência), já tem uma expertise. Ele já trabalha nessa área. Até (eu) pegar isso, são dois anos de serviço. Ele (Hugo) tem as pesquisas, o estudo, as indicações”, explicou Fábio Brasil.O presidente colorado acrescentou que, na prática, já que a parte do futebol ficará a cargo de Hugo Jorge Bravo, ele cuidará mais da parte financeira, administrativa e de gestão, além de apoiar as decisões gerais.De acordo com Fábio Brasil, o principal objetivo é o acesso para a elite do Campeonato Brasileiro. “Sabemos das nossas limitações, mas ninguém deixa de trabalhar”, falou.Antes de Fábio Brasil ser confirmado como candidato à presidência da única chapa registrada nas eleições para a diretoria, o nome que mais surgia como sucessor de Hugo Jorge Bravo era o de outro vice-presidente, Leandro Bittar, que optou por assumir a presidência do Conselho Deliberativo do clube.Fábio Brasil afirmou que essa “preferência” por Leandro Bittar era apenas especulação e que, internamente, não havia sido criado consenso sobre quem seria o próximo presidente. A definição aconteceu mais recentemente, após a permanência assegurada do Vila Nova na Série B, no início de novembro.Questionado sobre o que o levou a ser o dirigente lançado para encabeçar a chapa, Fábio Brasil afirmou que tem a ver com a sua história pessoal com o Vila Nova, por ter 20 anos de clube e ser o membro da diretoria há mais tempo inserido no contexto político do time - até por ser filho de um ex-presidente.“Estou há mais tempo lá dentro, talvez seja isso. Não especificamente, é claro que conversamos um com o outro. Quem escolheu a minha pessoa em si não foi uma coisa unilateral de um grupo. Eu acredito que foi um todo dos diretores.”Fábio Brasil foi eleito para o triênio 2026-2028. Quando Hugo Jorge Bravo assumiu a presidência do Vila Nova, em dezembro de 2019, o mandato era de apenas dois anos. Contudo, houve uma mudança no estatuto que aumentou esse período para quatro anos. No fim da gestão de Hugo, o estatuto voltou a ser alterado, desta vez para três anos de gestão.Depois desse triênio, Fábio Brasil não tem a intenção de se reeleger, pelo menos não neste momento. “Está longe demais. A princípio, não (vou me candidatar à reeleição). Propusemos três anos justamente para isso, para que cada um possa fazer o trabalho, executar e depois passar para o outro.”Em 2026, o Vila Nova iniciará o ano com um técnico definido: Umberto Louzer, que comandou o time nas últimas semanas desta temporada. Para Fábio Brasil, é um treinador competente e o clube acredita nele, principalmente agora que terá um tempo mais “adequado” para trabalhar.As expectativas do presidente para os próximos três anos são altas. “Espero manter o trabalho sério para alcançarmos nosso maior objetivo, que é subir para a Série A. Sabemos que não é uma coisa fácil, mas vamos trabalhar para isso.”SAFSobre SAF, assunto que ganhou força neste ano no Vila Nova e perdeu ímpeto nos últimos meses, Fábio Brasil disse que o clube não é contra, mas deseja um negócio sério e que ajude realmente a agremiação. Segundo ele, nenhuma proposta valeu a pena até o momento.