O Goiás se prepara para receber R$ 4 milhões do Palmeiras até o final de janeiro pela venda de 50% dos direitos econômicos do meia Larson. O jogador de 20 anos atuou no clube paulista em 2025 por empréstimo e seguirá no alviverde na próxima temporada. O plano do clube goiano, que vai manter 50% do passe do meia, é lucrar ainda mais com uma possível venda da joia esmeraldina para outra equipe nos próximos anos.Larson, que tem contrato até o fim de 2027 com o Goiás, é um jogador que parte da torcida esmeraldina sequer conhece. Talvez tenha ouvido falar do atleta por causa do empréstimo ao Palmeiras, mas nunca pôde vê-lo em campo pela equipe profissional por ele não ter atuado no time principal do clube goiano. Alguns fatores ajudam a explicar a situação.Larson foi contratado para atuar no time sub-17 do Goiás em 2022. No ano seguinte, o jogador assinou o primeiro contrato profissional (com vínculo até o fim de 2025) e renovou em 2024, até o fim de 2027.O meia explodiu na base do Goiás em 2024, em sua terceira temporada no clube goiano. Foi um dos destaques da equipe esmeraldina, que terminou o Brasileirão sub-20 na 5ª colocação, além de ter atuado nas classificações do time na Copa do Brasil na categoria contra clubes tradicionais como Flamengo e Vasco. Naquele ano, Larson atuou em 36 partidas.Desde o ano passado, Larson integrou treinos no time profissional, assim como o atacante Halerrandrio, outro atleta do Goiás que está emprestado ao Palmeiras. Os jogadores saíram de férias junto com o elenco principal e receberam um mês de descanso, já que não participaram da Copinha de 2025 e iniciaram este ano na equipe profissional. O nível técnico e físico em que se apresentaram foi um dos motivos da ausência do meia em jogos no Goianão.“No retorno (das férias), ambos estavam abaixo técnica e fisicamente em relação aos outros atletas. É algo natural, já que são jovens e possuem menor lastro de futebol profissional. Ele necessitaram de mais tempo de trabalho para alcançar o nível de quem já tem maior carga de jogos e treinos”, comentou o gerente Eduardo Pinheiro, que acompanha a carreira de Larson há anos.A comissão técnica do Goiás na época era comandada por Jair Ventura, que acompanhou a edição da Copinha. A atuação do meia Lucas Rodrigues, de 18 anos, chamou a atenção do treinador. “A comissão passou a enxergar maior possibilidade de utilização do Lucas no elenco profissional”, relembrou Eduardo Pinheiro.Foi entre a avaliação de Jair Ventura do time da Copinha e o início da temporada de 2025 que surgiu a proposta do Palmeiras, no final de janeiro deste ano.“Com o feedback claro da comissão técnica de que não havia perspectiva imediata de utilização do Larson no profissional, entendemos que aquele seria um movimento positivo para a valorização do nosso ativo. Naquele momento, o Goiás não possuía calendário nacional de base, e o Larson teria apenas o Campeonato Goiano Sub-20 para disputar. Do ponto de vista financeiro, isso poderia gerar desvalorização do ativo e, do ponto de vista técnico, poderia prejudicar a evolução do atleta”, explicou Eduardo Pinheiro.Cedido ao Palmeiras, Larson voltou a se destacar em seu último ano de base. Desde que chegou ao time paulista, ele foi titular absoluto no time sub-20. Foram 32 jogos pela equipe da categoria, com título paulista, vice da Libertadores e semifinal do Brasileiro da categoria.O bom rendimento rendeu elogios do técnico Abel Ferreira e oportunidades para o meio-campista na Série A. Larson jogou duas partidas na campanha do vice-campeonato brasileiro da equipe paulista.“O Larson é um jogador que o Palmeiras tem uma opção de compra. Um miúdo interessante, que joga de 8, com muita mobilidade. É um jogador que busca espaço, vai pela direita e pela esquerda, jogador de ligação, mas ainda um jovem atleta”, disse o treinador português, em novembro.“O Palmeiras tem essa capacidade de captar jogadores que vêm de outros lados, sabendo que aqui cuidamos deles, que o treinador da equipe principal está de olho neles. Precisa ser bom homem e bom jogador. E o Larson é um desses. Vamos ficar com ele e ver se continua conosco ou se emprestamos”, completou Abel Ferreira.Na avaliação do Goiás, o movimento de empréstimo de Larson foi importante para valorizar o meia, que será vendido por R$ 4 milhões e seguirá em um clube, o Palmeiras, que nos últimos anos acostumou-se a vender jovens atletas por cifras ainda maiores. Além disso, deu chances a um atleta mais novo, que segue no elenco esmeraldino para 2026. Lucas Rodrigues foi relacionado para 25 jogos na Série B e entrou em campo em quatro ocasiões.“O Larson é uma exceção. A grande maioria dos atletas que passam pelo clube não vai chegar ao futebol profissional, e por isso entendemos que a nossa responsabilidade vai além do campo. Precisamos nos dedicar ao máximo para que eles se tornem pessoas melhores, virar jogador é uma consequência. Eu sempre digo que o cenário ideal é o atleta formado na base do Goiás dar retorno técnico e financeiro, mas nem sempre isso é possível”, completou Eduardo Pinheiro.Chegada ao GoiásLarson é gaúcho de Pelotas e começou a jogar futebol aos 8 anos. Ele fez testes no Flamengo, passou rapidamente pela base do Internacional e surgiu no clube da sua cidade, o Brasil de Pelotas, na equipe sub-17.Eduardo Pinheiro foi responsável por aprovar a chegada de Larson ao clube goiano. Em 2021, o gerente do Goiás recebeu um vídeo do empresário Luciano Ribeiro com imagens do meia em atuação pelo Brasil de Pelotas no Campeonato Gaúcho sub-17. Depois, o dirigente esmeraldino assistiu a um jogo completo do jogador e, após análise, procurou o clube gaúcho para uma transferência.No acordo, ficou definido que o Goiás teria 80% do passe do jogador e os outros 20% são do Brasil de Pelotas - portanto, cerca de R$ 800 mil da venda de R$ 4 milhões será repassado ao clube gaúcho, a equipe esmeraldina manterá 50% do atleta.“Me dá muito orgulho ver como um atleta chega ao clube e como ele sai. No caso do Larson, é nítida a evolução física e técnica desde 2022 até hoje, além do crescimento como ser humano”, elogiou Eduardo Pinheiro.“Eu acompanhei todos os jogos dele pelo Palmeiras, assim como acompanho os jogos de todos os atletas da base e do profissional que estão emprestados a outros clubes. Esse acompanhamento é de suma importância para observar a evolução do atleta e, caso ele retorne ao Goiás, conseguir entregar um relatório de desempenho completo para a comissão técnica e para a diretoria”, explicou o gerente.