Na periferia de Aparecida de Goiânia, a equipe Chinelinho está perto de completar dez anos. O projeto, que visa dar oportunidades para jovens em situações precárias através do esporte e da educação, vem conquistando resultados dentro e fora dos ginásios, com a entrada na universidade como um dos principais objetivos.\nNo último final de semana de setembro, a Chinelinho foi a campeã da categoria masculina no Campeonato Goiano Sub-16 de Atletismo, que reuniu cerca de 80 competidores. Ao todo, os atletas da equipe conquistaram 19 medalhas, sendo seis de ouro, seis de prata e sete de bronze.\nEm 2016, inspirado pela Jesus Menino, uma ONG com mais de 30 anos de história, o projeto Chinelinho surgiu. O principal idealizador é João Paulo Rosa, de 29 anos, nascido e criado em Aparecida de Goiânia. Professor de Educação Física e técnico de atletismo, ele viu no esporte a chance de abrir portas na comunidade.