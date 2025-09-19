A Conmebol anulou, nesta sexta-feira (19), a expulsão do atacante Gonzalo Plata, do Flamengo. O jogador recebeu cartão vermelho, após segundo amarelo, durante a vitória por 2 a 1 do time carioca sobre o Estudiantes, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Com a liberação da entidade, o jogador não está mais suspenso para o jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira (25), em La Plata.\nApesar da mudança no cenário, o diretor de futebol José Boto afirmou que o Flamengo está preocupado com a condução do jogo de volta contra o Estudiantes, pelas quartas de final da Copa Libertadores, após a arbitragem “sem vergonha” da vitória desta quinta-feira (18), por 2 a 1.\n“Foi reparado o erro. Era uma injustiça com Plata e com a gente, mas não foi reparado o que se passou no Maracanã. Estou muito preocupado com o jogo de volta, porque, se na nossa casa um árbitro consegue fazer aquilo, de uma forma quase arrogante, fico preocupado com o que pode fazer fora da nossa casa”, disse o diretor ao Seleção Sportv.