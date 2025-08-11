A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou nesta segunda-feira (11) o palco da final da Copa Libertadores. A partida derradeira da edição 2025 da competição será no estádio Monumental, em Lima, em 29 de novembro.\nA entidade já havia apontado que o duelo ocorreria na capital do Peru, mas ainda não havia confirmado a arena. Agora, informou que o local da disputa será o mesmo que recebeu a decisão de 2019, a primeira no formato de jogo único.\nLeia Também\n+Goiás não terá volante contra o Vila Nova e atacante é dúvida\nNa ocasião, o título ficou com o Flamengo, em um confronto dramático. A equipe rubro-negra, à época dirigida por Jorge Jesus, perdia para o River Plate até os 44 minutos do segundo tempo, mas buscou a vitória por 2 a 1 com dois gols de Gabriel Barbosa, o Gabigol.\nDe lá para cá, a final ocorreu duas vezes no Maracanã, no Rio de Janeiro, uma no Centenario, em Montevidéu, e uma no Monumental de Guayaquil, em Guayaquil. Agora, retorna ao Monumental de Lima.