A Conmebol avalia levar a final da Libertadores para fora da América do Sul nos próximos anos. A entidade considera realizar a final da Libertadores em outros continentes. Segundo Juan Emilio Roa, diretor comercial da Conmebol, a ideia faz parte de uma estratégia para internacionalizar o torneio e aumentar o interesse global pela competição.
O tema está sendo debatido enquanto a Conmebol negocia direitos de transmissão para 2027-2030. A proposta segue o modelo adotado por torneios europeus, como as Supercopas da Espanha e da Itália.
Este assunto [a disputa da final fora da América do Sul] é normalmente colocado sobre a mesa e avaliado. Posso dizer a vocês que já decidimos um plano para os próximos anos, mas certamente estamos avaliando Juan Emilio Roa, ao portal americano The Athletic