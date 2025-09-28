A Conmebol estipulou as datas e horários dos jogos das semifinais da Libertadores e da Copa Sul-Americana, com três times brasileiros envolvidos: Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG.\nO Palmeiras enfrentará a LDU, que eliminou o São Paulo no Morumbis nas quartas de final. O jogo de ida será na altitude de Quito, no dia 23 de outubro, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). A volta será no Allianz Parque, dia 30 de outubro, também às 21h30.\nFlaco López é o goleador do Palmeiras na temporada de 2025 (Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)\nNa outra semifinal, o Flamengo enfrenta o Racing, mas decide o confronto na Argentina. O primeiro jogo é no Maracanã, no dia 22 de outubro, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). O confronto decisivo é no El Cilindro, em Avellaneda, na semana seguinte, dia 29 de outubro, no mesmo horário.