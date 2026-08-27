A Conmebol divulgou a tabela detalhada dos jogos das quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana.\nNa Libertadores, o Fluminense fará o jogo que abre as quartas de final. A equipe carioca vai enfrentar o Platense no dia 8 de setembro (terça-feira), no Maracanã, pelo jogo de ida.\nPalmeiras e Corinthians fazem seus jogos de ida no dia 9 de setembro (quarta-feira). O Palmeiras recebe a LDU, às 19h (de Brasília), e o Corinthians visita o Estudiantes, às 21h30.\nO Flamengo fecha as quartas de final. O Rubro-Negro visita o Independiente del Valle, no Equador, em 10 de setembro (quinta-feira), às 21h30.\nOs jogos de volta acontecem uma semana depois, nos mesmo horários e ordem. Os mandos são invertidos.\nSUL-AMERICANA\nVasco fará primeiro jogo das quartas da Sul-Americana. O time carioca viajará a Bogotá, na Colômbia, para enfrentar o Santa Fé, no dia 8 de setembro, às 19h.