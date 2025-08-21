A Conmebol emitiu novo pronunciamento sobre a selvageria que gerou o cancelamento de Independiente x Universidad de Chile, pela Sul-Americana.\nA Conmebol reafirmou seu repúdio e disse que acompanha de perto os desdobramentos da barbárie na arquibancada. Mais de 100 torcedores foram detidos e cerca de 20 estão hospitalizados, um deles em estado grave.\nA entidade sul-americana também prometeu que agirá com "máxima firmeza" nas punições. A nota reforça o compromisso com a erradicação da violência no futebol e pede aos clubes mandantes que tomem as medidas necessárias para que situações como essa não voltem a ocorrer.\nSobre o cancelamento da partida, a Conmebol acrescentou que está coletando informações. Os dados serão encaminhados à Unidade Disciplinar da entidade para a "aplicação das sanções correspondentes".