A Conmebol publicou nesta sexta-feira (31) uma nota oficial a respeito da FFE, a proposta da Fifa sobre a venda de ações para investidores. Porém, no texto, não afirmou se irá ou não aderir ao projeto.\nA entidade afirmou que pediu à Fifa informações adicionais e esclarecimentos sobre diversos aspectos do projeto, como escopo, estrutura, governança e impacto potencial, e informou que convocou uma reunião para debater sua posição.\n"A Conmebol iniciou um processo de consulta com suas Associações Membro e convocou uma reunião do Conselho com o objetivo exclusivo de analisar e avaliar a proposta, com a responsabilidade e o rigor que o assunto exige", escreveu a confederação.\n"A Conmebol apela à unidade de toda a família do futebol e insta a que o futebol seja sempre colocado acima de qualquer outro interesse", concluiu em nota.