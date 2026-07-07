Conselheiros do Goiás aprovaram de maneira unânime em 1ª votação a nova mudança no estatuto do clube, que prevê o retorno da direção executiva com a figura de um presidente executivo. A votação ocorreu nesta terça-feira (7) em um dos vestiários do estádio Hailé Pinheiro.\nForam 77 conselheiros presentes para voto, todos votaram pela mudança no estatuto. O Conselho Deliberativo do Goiás conta com 250 pessoas, mas apenas 77 estiveram presentes.\nUma segunda votação com sócios-proprietários será marcada. Nesse encontro, que ainda terá data para ser realizado, a tendência é referendar a aprovação da mudança no estatuto do clube.\nEntenda a sugestão de mudança\nA proposta sugerida prevê o retorno de uma diretoria executiva, com a figura de um presidente executivo.\nAlém disso, seriam cinco vice-presidentes: de esportes olímpicos, paralímpicos, iniciação esportiva e social; de marketing, comunicação e novos negócios; administrativo, financeiro e de patrimônio; jurídico; e vice de futebol profissional, feminino e de base.