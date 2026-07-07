Conselheiros do Goiás vão se reunir nesta terça-feira (7) para primeira votação de nova mudança no estatuto do clube. A intenção é retomar a utilização do organograma que foi alterado no final de 2023, com a retomada de uma direção executiva que teria um presidente e cinco vice-presidentes no comando do clube goiano.\nA Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo para deliberação sobre o Novo Estatuto Social é apenas a primeira votação. O encontro será restrito aos 250 conselheiros que integram o Conselho Deliberativo.\nCaso a votação seja aprovada, será necessária uma segunda votação, desta vez para sócios do clube em uma Assembleia Geral. O número exato ainda não foi divulgado pelo Goiás, pois é preciso que a pessoa esteja adimplente, mas pode ser superior a 500 votantes.\nAs conversas para nova mudança no estatuto esquentaram no Goiás entre abril e maio. Um novo documento já foi redigido. Conselheiros tiveram cerca de 40 dias para analisar as propostas de alterações e poderão debater tópicos nesta terça-feira. A proposta é defendida pelo presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Rogério Pinheiro.