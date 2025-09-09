A construção do Centro Aquático, com a criação de uma piscina olímpica (50 metros), nas dependências do Autódromo Internacional Ayrton Senna, será feita a partir de abril de 2026. A estimativa do Estado é que a obra comece logo após a etapa da MotoGP, prevista para o dia 22 de março.\nO processo ainda está em fase de licitação. As empresas interessadas em realizar a obra estão em fase de validação junto à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), que coordena a parte burocrática com auxílio da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado de Goiás (Seel).\n“Terminamos agora a parte do orçamento do Centro Aquático. Está na parte de licitação, mas as obras só devem iniciar em abril. Vamos terminar tudo (burocrático) agora (neste ano) para dar a ordem de serviço a partir de abril”, informou o secretário de esportes Rudson Guerra.